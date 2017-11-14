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Kosova 2020'ye kadar NATO üyesi olmayı hedefliyor

- Kosova Başbakanı Haradinaj: - "2020 yılına kadar NATO üyeliğini sonuçlandırmayı hedefliyoruz"

Kosova 2020'ye kadar NATO üyesi olmayı hedefliyor

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin, 2020 yılına kadar NATO üyeliğini sonuçlandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Haradinaj, Kosova Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezince başkent Priştine'de düzenlenen "NATO ve Batı Balkanlar: Küresel güvenlik sorunları döneminde bölgesel dinamikler" konulu konferansta konuştu.

Güvenlik sorunlarının küresel terör, siber suçlar, sosyal ve ekonomik riskler ile uluslararası organize suçlar gibi sınırları aştığına dikkati çeken Haradinaj, "Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir ve karşılıklı iş birliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Haradinaj, askeri anlamda ve dış politikada tarafsız olmadıklarını vurgulayarak, "Biz en kısa zamanda NATO üyeliğini istiyor ve bunu hak ediyoruz. NATO'nun Kosova'da bulunmasını istiyoruz. Kosova Silahlı Kuvvetlerini kurma hakkımız var, bunun için çabalıyoruz. 2020 yılına kadar NATO üyeliğini sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Konferansa katılan Meclis Başkanı Kadri Veseli de Kosova'nın Balkanlar'da barışa, istikrara ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayan bir ülke olduğunu kanıtladığını belirterek, Kosova'nın istikrarsızlaştırma ve aşırıcılığı amaçlayan akımların önüne geçmeyi sürdüreceğini söyledi.

Veseli, kısa zaman içinde Kosova Güvenlik Güçlerinin Kosova Silahlı Kuvvetlerine dönüştürüleceğine dikkati çekerek, bu yönde de ABD ve NATO ile ortak hareket edeceklerinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem ise NATO'nun bölge halklarının Avrupa-Atlantik hedeflerini desteklediğini vurgulayarak, istikrarlı bir Balkanlar'ın istikrarlı bir Avrupa anlamına geldiğini kaydetti.

NATO'nun Belgrad ile Priştine arasındaki diyalog sürecine verdiği öneme işaret eden İldem, iki ülke arasındaki iyi diyaloğun bölgesel barış ve güvenlik için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kosova Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Florian Qehaja da hükümet ve sivil toplumun, Kosova'nın NATO üyeliği noktasında birleştiğini söyleyerek, Kosova vatandaşlarının yüzde 90'ının NATO üyeliğini desteklediğini aktardı.

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