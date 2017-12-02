Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

Kosova Başbakanı Haradinaj, Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldığı bildirildi.Kosova Hükümet Sözcüsü Halil Matoşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Haradinaj'ın Interpol'ün...

Kosova Başbakanı Haradinaj, Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Kosova Hükümet Sözcüsü Halil Matoşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinde çıkarıldığını ve hakkında ülke dışına seyahat etme engelinin kaldırıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abelard Tahiri de dün yaptığı açıklamada, Interpol'den konuyla ilgili doğrulamayı aldıklarını duyurmuştu.

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 12 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Colmar İstinaf Mahkemesi, 27 Nisan'da Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini reddetmiş, Kosovalı lider hakkındaki adli kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağını da kaldırmıştı.

Haradinaj, 2015'te de aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İnterpolKosovaRamush Haradinaj
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5