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Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taçi'yi resmi törenle karşıladı

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi Ankara'da

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddeden protokol kapısına kadar atlı süvarilerin eşlik ettiği Taçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Taçi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Taçi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Taçi, merdivenlerde Türkiye ve Kosova bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Taçi, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

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