Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'ye TOBB ETÜ'den fahri doktora

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye onursal doktora unvanı verildi.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye verdiği destekten dolayı Kosova'ya teşekkürlerini sundu.

Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Taçi'nin, darbecilere karşı, seçilmiş hükümetin ve demokrasinin yanında yer aldığını hep hatırlayacağız." dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Üniversitesinin, 13 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 183 üniversite arasında 11. sırada yer aldığını ve 2016-2017 dünya üniversite sıralamasına ülkeden giren en genç üniversite olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki üniversitelerde çok sayıda Kosovalı öğrencinin öğrenim gördüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Kosovalı gençleri TOBB ETÜ Üniversitesinde eğitim almaya davet etti.

Kosova'nın, piyasa ekonomisine geçişte ve makroekonomik istikrarın korumasında kaydettiği önemli gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Kosova'da faaliyet gösteren Türk firmaları yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Kosova’daki doğrudan yabancı yatırımda Türkiye, 341 milyon avroluk tutarla Almanya ve İsviçre'den sonra 3. yatırımcı ülke konumunda. Türk müteahhitlerinin Kosova'da üstlendiği projelerin toplam hacmi 1,4 milyar avroya ulaştı. Kosova'da, havalimanı inşaatı ve işletmesi, otoyol inşaatları, elektrik dağıtımı gibi önemli altyapı projeleri yanı sıra bankacılık, sağlık, gıda gibi birçok alanda başarılı Türk yatırımları mevcut. Kosova'nın kalkınmasına katkı verdiğimiz için gurur duyuyoruz ve bunu daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, nisanda yürürlüğe giren Kosova-AB Ortaklık ve İstikrar Anlaşması'nın son derece önemli bir adım olduğuna işaret ederek, anlaşma sayesinde Kosova menşeli ürünlerin AB pazarlarına gümrüksüz girme imkanı bulduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Böylece cazip bir yatırım ortamı kazanan Kosova'ya, daha fazla Türk firmasının yatırım yapacağına inanıyor ve firmalarımızı Kosova'ya yatırım yapmaya, ortaklıklar kurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Diğer yandan, aramızdaki ticaret ve yatırım hacmini artırmak için Türkiye ile Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin de önemli olduğuna inanıyoruz. STA henüz Kosova hükümeti tarafından onaylanmadığından, Türk firmalar, benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yunanistan firmaları karşısında rekabet dezavantajı yaşamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'den terörle mücadele mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ise konuşmasında son dönemdeki terör saldırılarına dikkati çekerek, Türkiye'ye saldıran örgütlerin Kosova tarafından da terörist kabul edildiğini söyledi.

Kosova'nın bağımsızlığı için sağlanan uzlaşıya dikkati çeken Taçi, "Kosova'nın bağımsızlığı en iyi çözümdü." ifadesini kullandı.

Taçi, Kosova'nın ekonomisine ilişkin, "Ülkemizde şu an bağımsız kurumlar tarafından alınan kararlar uygulanmakta." dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı, Kosova halkının adalete ve demokrasiye olan inancının her geçen gün arttığını da vurguladı.























