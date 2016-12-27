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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, yarın Türkiye'ye gelecek

- Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 28-30 Aralık'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, yarın Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Thaçi'nin, 28-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret, Türkiye-Kosova ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin iş birliğinin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Ziyaret, aynı zamanda Thaçi'nin Kosova Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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28-30 AralıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKosava Cumhurbaşkanı Haşim TaçiTürkiye'ye Resmi Ziyaret
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