Kosova'da 3 ay sonra yeni meclis başkanı seçildi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından bugün düzenlenen oturumda, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Kadri Veseli, 62 milletvekilinin oyu ile yeni meclis başkanı seçildi.

Geçen dönem de meclis başkanlığı yapan Veseli, erken genel seçimden yaklaşık 3 ay sonra oturuma katılan 114 milletvekilinden 62'sinin desteğini alarak yeni meclis başkanı oldu.

Meclis Başkan Yardımcılıklarına da Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müfera Şinik, PDK Milletvekili Cavit Haliti, Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Aida Derguti, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Alternatif Partisinden oluşan ittifakın milletvekili Kuytim Şala ve Sırp Listesinden Slavko Simic seçildi.

Veseli, bugünün Kosova'nın parlamenter tarihi için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Tarihte bugün, 7 Eylül 1990'da Kosova'nın ilk anayasasının mecliste kabul edildiğini hatırlatan Veseli, kendisine bu görevi layık gören milletvekillerine teşekkür etti.

Veseli, "Kosova halkını temsil eden en yüksek kurumun başında olmak benim için özel bir onurdur. Önceki yasama döneminde olduğu gibi bu dönemde de Meclis Başkanlığı olarak halkın ulusal birlik, iş birliği ve Meclisteki siyasi güçler arasındaki anlayış iradesinin yansıtılmasına çaba göstereceğim." diye konuştu.

Seçimin galibi olan PDK, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakının başbakan adayı Ramush Haradinaj'a hükümeti kurma görevini vereceğini bildiren Veseli, Mecliste yeni hükümetin güven oylamasının yapılacağı oturumun 9 Eylül'de düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Öte yandan eski Kosova Cumhurbaşkanlarından Behçet Pacolli, genel başkanlığını yaptığı Yeni Kosova İttifakı (AKR) olarak seçim öncesinde LDK ve Alternatif Partisi ile girdikleri ittifaktan ayrıldıklarını ve "PAN" ittifakına katıldıklarını duyurmuştu.

Meclis başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği oturum daha önce 3, 4, 10, 14 ve 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenmiş, PAN ittifakı milletvekillerinin meclis oturumunda yer almaması nedeniyle bir kaç kez ertelenmişti.

- Erken genel seçime nasıl gelindi?

Kosova'da, mayıs başında muhalefetin talebi üzerine hükümet için mecliste güven oylaması yapılmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından PDK'nın da desteğiyle hükümet düşürülmüş ve meclis feshedilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclisin feshedilmesinin ardından 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışmıştı.

Seçimde PDK, AAK ve Kosova İçin Girişim öncülüğündeki "PAN" ittifakı 39 milletvekili çıkarmış, "PAN" ittifakını, 32 milletvekili çıkaran Kendin Karar Al Hareketi ve 29 milletvekili çıkaran LDK, AKR ve Alternatif Partisinden oluşan ittifak takip etmişti.

Sırp Listesi seçimde 9 milletvekili çıkarırken, Sırp Liberal Partisi (SLS) 1, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 ve diğer azınlıklar 8 milletvekilini meclise yollamıştı.