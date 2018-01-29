Kosova'da Limak ASI eğitimini tamamlayanlara sertifika

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'daki Limak Havaalanı Hizmetleri Enstitüsü'nde (Limak ASI), havaalanı hizmetleri ve işletme alanında eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenciye sertifika verildi.

Kosova'nın başkenti Priştine’deki Limak Uluslararası Adem Jashari Havaalanı tarafından, Limak Havaalanı Hizmetleri Enstitüsü'nün ikinci ve üçüncü nesil mezunları için tören düzenlendi.

Törene Kosova'nın Altyapı Bakan Yardımcısı Fehmi Mujota, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Limak Uluslararası Adem Jashari Havaalanı Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk ve Kosova'daki Hasan Priştina Üniversitesi Rektörü Marjan Dema katıldı.

Limak Uluslararası Adem Jashari Havaalanı Genel Müdürü Köktürk, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin artık Kosova ve dünya havacılığı zorlukları ile karşı karşıya gelmek için hazır olduğunu ifade etti.

Köktürk, enstitüde üç neslin başarılı eğitim aldığını belirterek, "Bu ülke gibi havaalanımız da artık bu gençlere dayanıyor. Bu, ziyaretçilerin ülkeye ilk gelişinde gördüğü şeydir. Son derece profesyonel ve iyi eğitim almış, uluslararası dilleri bilen ve havaalanı hizmetleri sunabilen gençler.." diye konuştu.

Hasan Priştina Üniversitesi Rektörü Dema da üniversitelerinde okuyan öğrencilere bu programı sağladığı için Limak'a teşekkür ederken, "Bu (eğitim), Priştine Üniversitesi'nin Limak gibi ortağı olmadan mümkün olamazdı." ifadesini kullandı.

Dema, Limak'ın öğrencilere yardım etmek için her zaman hazır olduğunu da söyledi.

Enstitü tarafından havaalanında pratik eğitimi verilen öğrencilere, sertifikaları almalarının ardından havaalanında istihdam imkanı sağlanıyor.



