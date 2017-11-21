Kosova'da Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifika

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursunu tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Kursu tamamlayan 84 kişiden 48'ine sertifika verildiği törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'daki YEE Müdürü Mehmet Ülker, kurs hocaları ile Priştine Alauddin Medresesi'nin öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç buradaki konuşmasında, sertifika alan katılımcıları tebrik ederek, Türk dili sevenlerinin iyi bir arkadaşlık kurduklarını ifade etti.

Türk diline olan sevgi sayesinde bu dostluğun artması temennisinde bulunan Kılıç, "Bu dostluk vesilesiyle sizler bu güzel ülke Kosova'da çok etnikli, çok kültürlü olan bu ülke Kosova'da Türkçe'yi zaten ana dili olarak kullanan Türk toplumuyla olan bağlarınızı da bir nevi güçlendiriyorsunuz. Türkçemize duyduğunuz bu sevgi bu ülkenin barış kültürüne de hizmet edecektir, katkı sağlayacaktır." dedi.

YEE Müdürü Ülker de 2011'den günümüze kadar enstitü ve Priştine Alauddin Medresesi'nde düzenledikleri kursları, bin 488 kişinin başarıyla tamamladığını, kursların YEE'nin Priştine, Prizren ve İpek merkezlerinde devam ettiğini aktardı.

Katılımcıların A1-2, B1-2 ve C1-2 seviyeleri tamamladıklarını söyleyen Ülker, "Biz bu sene YEE ailesi olarak Kosova genelindeki Türkçe kursiyerlerimizin sayısını yüzde 48,5 arttırdık, yani talep çok fazla. 700 civarında bir sayıya geldik. Yeni 3 ya da 4 tane yerde, farklı ilde kurslar açmakla ilgili etkinliklerimiz devam ediyor. İnşallah planlamaları tamamladığımızda onları da açacağız." şeklinde konuştu.

Tören sonrası, Türkçe kurslarının beş yıllık başarı simgesi olacak bir "dostluk ağacı" dikeceklerini dile getiren Ülker, buradaki tabelada Türkçe kurslarına katılan ilk kursiyerlerin isimlerinin yazılacağı bilgisini paylaştı.

Ülker, "YEE kursiyerlerinin bu ağaç üzerinden geleceğe dostluklarını taşıma, Yunus Emre sevgisini, Türkiye sevgisini, Türkçe öğretimi sevgisini geleceğe taşıma ve ağacın, ağaç dikmenin, doğaya sahip çıkmanın bir kültür algısı olmasının bilincini oluşturması anlamında önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Sertifikaların dağıtımının ardından kursiyerlerin Türkçe'yi öğrenmeye ilişkin fikirlerini paylaştıkları bir program düzenlenirken, Türkçe şiirler de okundu.

Büyükelçi Kılıç ve Ülker tarafından program sonrası "dostluk ağacı" dikildi.

YEE Priştine merkezinde Türkçe kurslarının yanı sıra saz, bağlama, ud ve Osmanlıca kursları da veriliyor.