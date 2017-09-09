Kosova'da yeni hükümet güvenoyu aldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova’da kurulan koalisyon hükümeti meclisten güvenoyu aldı.

Ülkede 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından seçimin galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakında AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj’ın başbakan olarak görev aldığı yeni kabine, 61 "evet" ile güvenoyu almayı başardı.

"Hayır" oyunun kullanılmadığı ancak bir milletvekilinin çekimser kaldığı oylamaya, Kendin Karar Al Hareketi, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Alternatif Partisi katılmadı.

PDK, AAK, NİSMA ve Yeni Kosova İttifakı’ndan (AKR) oluşan yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevine "PAN" ittifakına seçim sonrasında dahil olan AKR Genel Başkanı Behcet Pacolli, Başbakan Yardımcısı ve Diaspora ve Stratejik Yatırım Bakanlığı görevine Dardan Gashi, Başbakan Yardımcı ve Geri Dönüş ve Topluluklar Bakanlığı görevine Dalibor Jevtic, Başbakan Yardımcılığına Enver Hoxhaj ile Fatmir Limaj getirildi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın yeniden Kamu Yönetimi Bakanlığına getirildiği kabinenin diğer isimleri şöyle:

"Maliye Bakanı Bedri Hamza, Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Yenilik ve Girişimcilik Bakanı Besim Beqaj, Avrupa Entegrasyon Bakanı Dhurata Hoxha, Adalet Bakanı Abelard Tahiri, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi, İçişleri Bakanı Flamur Sefa, Kosova Çevre ve Şehir Planlama Bakanı Albena Reshitaj, Güvenlik Güçleri Bakanı Rustem Berisha, Altyapı Bakanı Pal Lekaj, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Skender Recica, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqyri Bytyqi, Ticaret Bakanı Bajram Hasani, Yerel Yönetimler Bakanı İvan Teodosijevic, Tarım Bakanı Nenad Rikalo, Kırsal Kalkınma Bakanı Rasim Demiri."

Başbakan Haradinaj, mecliste yaptığı konuşmada, yeni hükümetin ülkesinin zor bir durumla karşı karşıya kaldığı dönemde göreve geldiğini dile getirdi.

Önceliklerinin ekonomik gelişim, yabancı yatırımcıları ülkeye çekme ve yeni istihdam alanları açmak olacağını ifade eden Haradinaj, "Kosova kendini sadece NATO üyesi olarak güvende hissedecektir. Kosova Anayasası'na, yasalara ve müttefiklerimizle ortaklaşa bir şekilde Kosova’yı NATO’ya getireceğiz. Kosova’nın BM, NATO ve AB gibi uluslararası kurumlara üyeliği bizim görevimizdir." diye konuştu.

Ülkesinin Sırbistan ile ilişkilerine de değinen Haradinaj, "Trajik bir geçmişimizin olmasına rağmen Sırbistan ile diyalogun alternatifi bulunmamaktadır. Komşu olduğumuz gerçeğini değiştiremeyiz. Kosova’nın halkı ile diyaloğa ihtiyacı var, sadece siyasi elit ile değil. Halkın bu diyalog ile ilgili ne hissettiğini anlamak için iç diyalog açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaklaşık 3 ay hükümet kurulamadı

Kosova'da, mayıs başında muhalefetin talebi üzerine hükümet için mecliste güven oylaması yapılmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından PDK'nın da desteğiyle hükümet düşürülmüş ve meclis feshedilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclisin feshedilmesinin ardından 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Seçimin ardından Meclis başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği oturum önce 3, 4, 10, 14 ve 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenmiş, PAN ittifakı milletvekillerinin meclis oturumunda yer almaması nedeniyle bir kaç kez ertelenmişti.

Son olarak geçtiğimiz gün meclis başkanının seçilmesinin ardından cumhurbaşkanı Thaçi, Haradinaj'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.



