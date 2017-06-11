Kosova'daki erken genel seçim

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, erken genel seçimde oyunu kullanarak, vatandaşları geleceklerini oylamaları adına sandığa gitmeye çağırdı.

Başkent Priştine'deki Faik Konica İlkokulu'nda oyunu kullanan Thaçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, erken genel seçimin Kosova için olağanüstü öneme sahip olduğunu söyledi.

Thaçi, seçimin ülkedeki demokrasinin geliştirilmesi ve kurumların güçlenmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden siyasi partisi ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşları kitlesel bir şekilde geleceklerini oylamaları adına seçime katılmaya çağırıyorum." dedi.

Öte yandan erken genel seçimin öne çıkan başbakan adayları da oylarını kullandı.

Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinin oluşturduğu ittifakın başbakan adayı Avdulah Hoti, oyunu Priştine'deki Filoloji Fakültesinde kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimin Kosova'nın geleceğini için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Hoti, seçimin düzenlenmesine dahil olan herkesi, yasalar çerçevesinde görevlerini yapmaya davet ederek, "Vatandaşları da oylarını kullanmaya çağırıyorum. Zira bu, kendilerinin ve ailelerinin geleceğini belirleyecek bir anayasal hak." ifadelerini kullandı.

Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) partilerinin öncülüğünde kurulan ittifakın başbakan adayı Ramush Haradinaj da oyunu Priştine'deki Ali Sokoli Sağlık Lisesi'nde kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün ülkenin geleceğine karar verdiklerini vurgulayarak, "Oyların büyük önemi var. Bugün verilecek kararın, dört yıllık bir ağırlığı bulunuyor. Herkes hakkını kullansın, oyunu versin." dedi.

- Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi

Seçime herhangi bir ittifaka dahil olmadan yalnız başına giren Kendin Karar Al Hareketinin başbakan adayı Albin Kurti de oyunu Priştine'deki Ekonomi ve Hukuk Fakültesinde kullandı.

Kurti, yaptığı açıklamada, seçimin Kosova için önemine işaret ederek, "Vatandaşların katılımının yoğun olacağı görülüyor. Hava da güzel. Ne evde kalmayı gerektirecek yağmur ne de yerleşim yerlerinden uzaklaştıracak bir sıcaklık var. Tüm vatandaşların demokrasi bayramı kutlu olsun." dedi.

Bu arada, Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yapılan açıklamada da ülke genelinde oy kullanma işleminin zamanında başladığı ve bu saate kadar herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi.

Kosova'da mayıs ayında hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından gidilen erken seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor.

Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek. Kayıtlı 1 milyon 872 bin 941 seçmen 2 bin 490 sandıkta oy kullanabilecek.