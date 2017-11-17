Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ankilozan Spondilit Harp Akademileri Almanya Başbakan Angela Merkel Gazze Şeridi Ömer el-Beşir
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

Kosova'daki meclise yapılan saldırı

- Aralarında "Kendin Karar Al" hareketi Milletvekili Frasher Krasniqi'nin de bulunduğu 4 dört sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kosova'daki meclise yapılan saldırı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da, geçen yıl ağustos ayında meclise düzenlenen ağır silahlı saldırı ile ilgili davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Priştine Temel Mahkemesi Yargı Konseyi, aralarında "Kendin Karar Al" hareketi milletvekili Frasher Krasniqi'nin de bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Karara göre, sanıklar milletvekili Krasniqi 8, Atdhe Arifi 6, Egzon Haliti 5,5 ve Adea Batusha 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı ile ilgili beşinci sanık Astrit Dehari ise geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Dehari'nin intihar ettiği açıklanmış ancak ailesi ülke dışında bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Kosova Meclisi'ne geçen yıl tanksavar benzeri silah ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana gelmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaKosovaMeclise SaldırıPriştine
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5