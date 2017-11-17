Kosova'daki meclise yapılan saldırı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da, geçen yıl ağustos ayında meclise düzenlenen ağır silahlı saldırı ile ilgili davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Priştine Temel Mahkemesi Yargı Konseyi, aralarında "Kendin Karar Al" hareketi milletvekili Frasher Krasniqi'nin de bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Karara göre, sanıklar milletvekili Krasniqi 8, Atdhe Arifi 6, Egzon Haliti 5,5 ve Adea Batusha 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı ile ilgili beşinci sanık Astrit Dehari ise geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Dehari'nin intihar ettiği açıklanmış ancak ailesi ülke dışında bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etmişti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Kosova Meclisi'ne geçen yıl tanksavar benzeri silah ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana gelmişti.