Kosovalı hasta Türkiye’de şifa buldu

İSTANBUL (AA) - Soluk borusu ile yemek borusu arasındaki 4 cm’lik delik nedeniyle 10 hafta boyunca yemek yiyemeyen ve 20 kilo kaybeden Kosovalı Hatixhe Gashi, ülkesinde tedavi edilemeyince Türkiye’ye geldi. Gashi, Medicana Çamlıca Hastanesi’nde geçirdiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Medicana Çamlıca'nın açıklamasına göre, Medicana Çamlıca Hastanesi’ne, yemek borusu ile soluk borusu arasında oluşan 4 cm’lik delikle başvuran gelen 57 yaşındaki Kosovalı Gashi, hastanede yapılan başarılı operasyonla tekrar sağlığına kavuştu.

Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Aydemir, soluk borusu ile yemek borusu arasındaki 4 cm’lik deliğin tıbbi açıdan büyük kabul edildiğini ve hastanın kendi ülkesinde ameliyat edilemediğini kaydetti.

Hastaneye geldiğinde, hastanın yaklaşık 10 haftadır midesine yerleştirilen bir tüple beslendiğini ve yaklaşık 20 kilo kaybettiğini ifade eden Aydemir, "Yaptığımız bronkoskopide, nefes borusu ile yemek borusu arasında oldukça büyük bir delik (4cm) bulunduğu ve yemek borusunun yumuşak olması nedeni ile bu delikten nefes borusunun içine doğru ilerlemiş olduğu görüldü.” bilgilerini verdi.







- Çenesi göğsüne dikildi







Medicana Çamlıca Hastanesi’nde uygulanan tedavide öncelikle hastanın ameliyata hazırlandığını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle hasta ameliyata hazırlanmış, kan tablosu ve beslenmesi düzenlenmiştir. Ardından ameliyata alınan hastanın nefes borusunun delik olan kısmı çıkarıldı. 4cm çapında deliği kapatmak için soluk borusundan 3 trakea halkası çıkarmak gerekti. Daha sonra nefes borusunun kesik iki ucu birbirine dikilerek hava kaçağının olup olmadığı gözlemlendi ve yemek borusu tamir edildi.

Ameliyat sonrasında öncelikle hastanın çenesi göğsüne dikilerek ameliyat bölgesinin kopmaması için gereken tüm özen gösterilmiştir. Hastamız yaklaşık 1 hafta boyunca gözetim altında, bu şekilde bekletildi. Daha sonra çene dikişleri açılan ve yavaş yavaş sıvı gıdalarla beslenmeye başlanmıştır. Hastamız artık istediği şeyi korkmadan yiyebiliyor, rahat nefes alabiliyor ve eşiyle konuşabiliyor hale geldi."

