Kosova'nın ilk başbakanı Recepi son yolculuğuna uğurlandı

PRİŞTİNE/MITROVICA (AA) - Kosova'nın ilk başbakanı Bayram Recepi son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Recepi için Kosova Başbakanı İsa Mustafa'nın himayesinde başkent Priştine'de anma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, burada yaptığı konuşmada, Recepi'nin Kosova'nın en sembolik isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Thaçi, Recepi'nin ülkesinin özgürlük ve bağımsızlığını gerçekleştirme yolunda yüksek erdemlere sahip kişilerden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Mustafa da Recepi'nin çok boyutlu bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Recepi'nin yaşamının, insanların sağlığının, ulusal meselelerin, Kosova'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının hizmetinde olduğunu dile getiren Mustafa, eski başbakanın Kosova'nın inşasında önemli izler bıraktığını anımsattı.

Eski Başbakan Recepi'nin kızı Vanesa Recepi de ailesi adına yaptığı konuşmasında babası ile gurur duyduğunu ifade etti.

Vanesa Recepi, babasının yüksek erdemini, sevgisini, samimiyetini, nezaketini yeni nesiller için özveriyle koruyup yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

Bayram Recepi başkentteki törenin ardından ülkenin kuzeyindeki Mitrovica kentinde devlet erkanı ve çok sayıda kişinin katılımıyla defnedildi.

Mitrovica'da 3 Haziran 1954'te doğan Recepi, 1999 yılındaki Kosova Savaşı'nda Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) doktor olarak görev yapmıştı.

Savaşın ardından bir dönem Mitrovica Belediye Başkanlığı görevini yürüten Recepi, 2002'de yapılan seçimde kurulan koalisyonun başbakanı olarak seçilmişti.

Başbakanlık görevini 2004 yılına kadar sürdüren Recepi, İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.