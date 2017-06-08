ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Allah'ın izniyle bu topraklarda kötü emellilere, teröristlere asla göz açtırmayacağız. Allah'ın izniyle onlara yakaladığımız her yerde gerekeni yapacağız. Bu kararlılık içinde olmak, bu mücadeleyi bu şekilde devam ettirmek bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Bakan Akdağ, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehit yakınları ve gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı.

Programda, iftarın ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua okumasının ardından bir konuşma yapan Akdağ, şehit ve gazi yakınlarının çok kıymetli ve baş tacı olduğunu kaydetti.

Akdağ, şehitlerin toplumun iftarını birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, barış ve huzur içinde açabilmesi için hayatlarını feda ettiklerini belirterek, "Biliyoruz ki aslında bizler şehitlerimizin, Allah yolunda canını feda eden kişilerin şefahatlerine muhtacız. Keşke kıyamette onlarla haşrolabilsek, keşke onlarla birlikte kevser havuzunda yarın ahirette susuzluğumuzu gidersek, keşke onlarla cennette onlar tahtlarının üzerinde otururken biz de onların yanında olabilsek. Bütün temennimiz budur." diye konuştu.

Tüm kötü niyetlilere rağmen ülkenin huzur içinde olduğunu anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükürler olsun bütün kötü niyetlilere, terör örgütlerine ve onları destekleyen kötü niyetli ülkeler ile politikacılara rağmen Türkiye huzur içinde. Bugün hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda meseleye tamamen hakim olmuş durumdadır. Şundan içiniz rahat etsin, Allah'ın izniyle bu topraklarda kötü emellilere, teröristlere asla göz açtırmayacağız. Allah'ın izniyle onlara yakaladığımız her yerde gerekeni yapacağız. Bu kararlılık içinde olmak, bu mücadeleyi bu şekilde devam ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için bu hususlarda çok kararlıyız ve elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şundan da emin olmanızı isterim ki hepiniz bizim kardeşimizsiniz. Kardeşlik hukukunun gerektirdiği ne varsa onların hepsi için biz buradayız."

Yemeğe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda şehit ve gazi yakınları katıldı.