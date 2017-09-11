"Kötü gün dostu"nun izini 18 yıl sonra buldu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olan Marmara Depreminde evi hasar gören, yakınlarını kaybeden Kocaeleli depremzede Sabri Saral, o zor günlerinde kendisine ilaç getiren ve maddi yardımda bulunan sadece adını bildiği kötü gün dostunu, 18 yıl sonra Gaziantep'te buldu.

Henüz 20'li yaşlarındeyken Gaziantep ve Kocaeli'de ticaretle uğraşan Murat Temeloğlu, Marmara Bölgesi'nde ve özellikle Kocaeli'de büyük hasara neden olan depremi öğrenince topladığı ilaçlarla depremzedelerin yaralarını sarmak için Kocaeli'nin yolunu tuttu.

Temeloğlu, yanında getirdiği yardımları dağıtırken Gölcüklü Sabri Saral (55) ile tanıştı. İkili arasında vefanın en güzel örneklerinden biri yaşandı.

Aradan geçen 18 yıla rağmen hayatının en zor günleri olarak nitelendirdiği o günlerde kendisine yardım eden "Gaziantepli Murat"ı unutmayan Saral, bayram tatilinin hemen ardından "Gaziantep'e gidip Murat ağabeyi bulacağım" diye kendisine söz verdi.

"Murat ağabeyi" hakkında sadece babasının Gaziantep'te bir market çalıştırdığı bilgisinin dışında elinde hiç bir bilgi bulunmayan Saral, yaklaşık bin kilometre yol kat edip Gaziantep'e ulaştı. Otogardan sonra kent merkezine gelen Saral, namazını kıldıktan sonra rastgele girdiği merkez Şahinbey ilçesindeki Eblehan Caddesi'nde gezerek kötü gün dostunu bulmaya çalıştı.

İlk sorduğu esnaf sayesinde Murat ağabeyisinin izine rastlayan Saral, ilk kez ayak bastığı Gaziantep'te 18 yıl sonra Murat ağabeyiyle kucaklaştı. 2 gün boyunca eczacı Murat Temeloğlu'na misafir olup hasret gideren Saral, kenti gezdikten sonra helallik alarak yeniden Kocaeli'ne döndü.

- "Gaziantep'e geldikten 4 saat sonra Murat ağabeyimi karşımda buldum"

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen her anma yılında Temeloğlu'nu andığını ve bir gün yeniden buluşmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Bayramın hemen ardından Gaziantep'e gidip Murat Temeloğlu'nu bulmaya karar verdiğini ifade eden Saral, "Gaziantep'e gideceğimi duyan herkes 'Delirdin mi bulamazsın' dedi. Ama ben 'İnsan isterse bulur, Allah yardımcı olur' dedim ve yollara düştüm. Kendime 3 gün süre vermiştim. '3 günde bulup döneceksin' diyordum kendime. Ama Allah yardım etti, Gaziantep'e geldikten 4 saat sonra Murat ağabeyimi karşımda buldum." diye konuştu.

Kente geldikten sonra öğle namazını kıldığını ve rastgele bir caddeye girdiğini anlatan Saral, şöyle konuştu:

"Caddeye girdiğimde yaşlı bir amca gördüm ve babası market çalıştıran eczacı Murat ağabeyi sordum. Amca biraz düşündü, 'bekle oğlum' dedi, birini arayıp Murat ağabeyi buraya çağırdı. Gaziantep'e geleli 4 saat olmadan Murat ağabeyi karşımda gördüm. Kimisi 'Nereden aklına geldi' diyor ama Murat ağabey hiç aklımdan çıkmadı ki. Çünkü depremde halimi hatırımı sordu, yardımlar yapıp gitti. Böyle kötü günlerde yapılanları nasıl unutalım. Allah'a çok şükür Murat ağabeyle hasret giderdik, şimdi de yeniden evime döneceğim. En azından onu gördüm helalleştim. Allah ondan razı olsun."

- "Dünya çok küçükmüş"

Eczacı Murat Temeloğlu da 1999 yılındaki depremin ardından eczacıların Kocaeli'ne ilaç göndereceğini ve ilaçları ihtiyaç sahiplerine götürmek için gönüllü arandığını öğrenince yola koyulduğunu ifade etti.

İlaç dağıtımı sırasında Saral ile bir araya geldiklerini ve yaklaşık 1 saat konuştuklarını anlatan Temeloğlu, şunları kaydetti:

"1 saat görüştükten sonra dönüp Gaziantep'e geldim. Çünkü işimin bitmesine az zaman kala bir araya gelmiştik. Şimdi 18 yıl sonra arkadaşım elindeki Murat ismiyle buraya kadar gelip sora sora beni bulmuş. Sabri'yi karşımda görünce önce şaşırdım sonra gerçek olamayacağını düşündüm. Çünkü ben ona adres vermemiştim, o deprem ortamında biraz konuşmuştuk, dertleşmiştik. Aklım aslında oradaydı ama dünya koşturmacasında gidememiştim. Tek bir isimle gelip beni bulması hayrete düşürdü. Şu anda halen şok yaşıyorum. Demek ki gerçekten dünya çok küçükmüş. Sadece adımı biliyordu beni bulmasına çok şaşırdım."