Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Köy fırınlarında bayram telaşı

- Kocaeli'nin köylerinde geniş katılımlı yemeklerin yapılacağı özel günlerde kadınların imdadına yetişen köy fırınlarında bayram telaşı yaşanıyor - Fırından çıkan yöresel tatlar, bayramda misafirlere ikram edilmek üzere özel oda ve dolaplarda beklemeye bırakılıyor

Köy fırınlarında bayram telaşı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince köylerde inşa edilen kerpiç fırınlar, başta bayramlar olmak üzere geniş katılımlı yemeklerin yapılacağı özel günlerde köylü kadınların imdadına yetişiyor.

Karamürsel'e bağlı İhsaniye köyünde bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, belediyenin yaptırdığı fırından istifade ediyor.

Evde yoğurulan ekmek, börek, pide ve tatlı hamurları köylülerin birlikte yaktığı fırında gün ağarana kadar pişiriliyor. Fırından çıkan yöresel tatlar, bayramda misafirlere ikram edilmek üzere özel oda ve dolaplarda beklemeye bırakılıyor.

Köy Muhtarı Enver Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy fırınlarının bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde köylünün imdadına yetiştiğini söyledi.

Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınların kadınların işini kolaylaştırdığını dile getiren Güzel, "Kerpiç fırında, el yapımı köy ekmeğinden, mancarlı pideye kadar her türlü yöresel lezzet hayat buluyor. Köylülerin buluşma noktası haline de gelen köy fırınları, bu yönüyle de sosyal yaşama katkı sağlıyor." dedi.

Güzel, köye yaptığı hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5