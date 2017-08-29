Köy fırınlarında bayram telaşı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince köylerde inşa edilen kerpiç fırınlar, başta bayramlar olmak üzere geniş katılımlı yemeklerin yapılacağı özel günlerde köylü kadınların imdadına yetişiyor.

Karamürsel'e bağlı İhsaniye köyünde bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, belediyenin yaptırdığı fırından istifade ediyor.

Evde yoğurulan ekmek, börek, pide ve tatlı hamurları köylülerin birlikte yaktığı fırında gün ağarana kadar pişiriliyor. Fırından çıkan yöresel tatlar, bayramda misafirlere ikram edilmek üzere özel oda ve dolaplarda beklemeye bırakılıyor.

Köy Muhtarı Enver Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy fırınlarının bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde köylünün imdadına yetiştiğini söyledi.

Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınların kadınların işini kolaylaştırdığını dile getiren Güzel, "Kerpiç fırında, el yapımı köy ekmeğinden, mancarlı pideye kadar her türlü yöresel lezzet hayat buluyor. Köylülerin buluşma noktası haline de gelen köy fırınları, bu yönüyle de sosyal yaşama katkı sağlıyor." dedi.

Güzel, köye yaptığı hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.