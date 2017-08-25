Köy mezarlıklarını temizleyerek cezalarını çekiyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, farklı suçlardan kamu hizmeti cezası alan yükümlüler, Kurban Bayramı öncesinde köy mezarlıklarının temizliği, bakım ve onarımı çalışmalarında görev aldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kamu hizmetine tabi 15 yükümlü için muhtarlıklarla iş birliği yaparak, köy mezarlıklarının temizliği, onarımı ve iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

"Adam yaralama", "sigara kaçakçılığı", "memura mukavemet", "trafik", "zimmet" gibi suçlardan kamu hizmeti cezası alan yükümlüler, iş birliği çerçevesinde ilk olarak Mucur ilçesine bağlı Kızıldağyeniyapan köyündeki 3 mezarlıkta çalıştı. Mezarlığın temizliğini yaparak otlardan temizleyen yükümlüler, kırılan mezarların onarımı ve ağaçların budanması işlemini tamamladı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün muhtarlarla iş birliği içerisinde yaptığı çalışmayla yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, topluma uyumu ve toplumsal yararın hedeflendiğini ifade etti.

Modern hukuk sistemlerinin en önemli unsurlarından denetimli serbestliğin 2005 yılından itibaren Türkiye'de başarıyla uygulandığını vurgulayan Bilgin, "Kamu hizmeti çalışmalarımızın esas amacı olan kamunun yüksek faydası, yaptığımız çalışmalarda esas teşkil etmektedir. Mucur Kızıldağyeniyapan köyündeki faaliyetimiz bir başlangıç olup, ilimiz ve bağlı ilçelerinde de bu tarz çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç de Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle muhtarlıklarla iş birliği yaptıklarını, ilk olarak Mucur ilçesine bağlı Kızıldağyeniyapan köyündeki 3 mezarlığın temizlik, bakım, onarım ve boya işini yükümlüler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

Mezarlıklarla 15 yükümlünün toplum yararına çalışma yaptığını anlatan Göç, faaliyetin farklı köylerdeki mezarlıklarla sürdürülmesinin planlandığını kaydetti.