Köyceğiz'de Noel pazarı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan 5. Noel pazarını ilçede yaşayan yerli ve yabancı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Muğla Yabancılar Derneği organizasyonu ile Köyceğiz merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, 17 dernek stant açtı. Pazarda, çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

350 standın kurulduğu pazarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Noel pazarının dostluğun ve kardeşliğin buluştuğu yer olduğunu söyledi.

İlçede yerleşik yabancılar ile vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını belirten Ceylan, "Bizler atalarımız gibi tüm inançları kucaklıyoruz. Yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Köyceğiz'i yarı Avrupa şehri gibi. Görüyorsunuz, insanlar mutlu." dedi.

Noel pazarındaki stantlarda yapılan satışlardan elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını belirten Ceylan, "Köyceğiz, atalarımızdan gördüğümüz Türk-İslam misafirperverliğinin yaşandığı bir kenttir. Noel pazarını yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Etkinlikten elde edilen gelir, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve polis şehit ailelerine bağışlanacak. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu da Noel pazarına katılımın yüksek olduğunu ifade etti.