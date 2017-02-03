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Köyde mahsur kalan hastanın imdadına Mehmetçik yetişti

- Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki nefes darlığı ve solunum yetmezliği bulunan hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Köyde mahsur kalan hastanın imdadına Mehmetçik yetişti

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan, nefes darlığı ve solunum yetmezliği bulunan Güzel Yürek, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre merkeze bağlı Başmaklı köyünde 28 yaşındaki Yürek, nefes darlığı ve solunum yetmezliği şikayetiyle rahatsızlandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, kardan yolu kapanan köye askeri helikopterle ulaştı.

Buradan alınarak helikopterle Jandarma Komutanlığına getirilen Yürek, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü.

Yürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Başmaklı KöyüBitlisHastaMehmetçik
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