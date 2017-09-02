Köydeki evini kültür evine dönüştürdü

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü sakinlerinden Fatma Efe, evini, eski dönemlere ait kıyafet, tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin sergilendiği kültür evi haline getirdi.

Gelişen teknoloji ile ellerinden cep telefonlarını düşürmeyen ve teknolojiyi doğru kullanmadıklarını düşündüğü köyün gençlerine, geçmişlerini hatırlatmak isteyen Efe, Ertuğrul köyündeki evinin bir odasına geçmişte kullanılan giyim, tarım aletleri, araç ve gereçler ile süslemeye başladı.

Kısa süre içerisinde evinin odasını tamamen dolduran Efe, çareyi eski eşyaları evinin dış duvarına asmakta buldu.

Efe, köylülerin de desteği ile şu anda 5 bin malzemenin bulunduğu evinin diğer odaları ve dışını da giyim, tarım aletleri, araç ve gereçlerle donattı.

Evinin mutfağında yaşamanı sürdüren Efe'nin oluşturduğu "Kültür evi" yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

- "Teknolojiyi doğru kullanamayan gençlere kızdım"

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında "Kültür evi"ne dönüştürdüğü evini, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Gençlerin geçmişini bilmeleri için gayret gösterdiğini anlatan Efe, kendisinin teknolojiye karşı olmadığını ancak gençlerin büyük bölümünün teknolojiyi doğru kullanamadığını ifade etti.

Ziyaretçileri gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Efe, "Eşim vefat ettikten sonra bir boşlukta kaldım. Teknolojiyi doğru kullanmaya gençlere kızdım. Gençlerini geçmişini bilmeleri için evimi kültür evine dönüştürdüm. Bu yıl yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda ziyaretçi buraya geldi. Sabah gözümü bir açıyorum evin önüne tur otobüsü yanaşmış. Evde yalnız kalıyorum ama hiç de yalnız değilim. Ben çok mutlu oluyorum. kültürümüzü de gençlerimize tanıtıyoruz." diye konuştu.

Evinde yaklaşık 5 bin çeşit eserin bulunduğunu aktaran Efe, asırlık eşyaların bulunduğuna dikkati çekti.

Evindeki eşyaların parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu ifade eden Efe, şöyle devam etti:

"Burada tahmini olarak 5 bin çeşit malzeme bulunuyor. Benim evim 2 odalıydı. Evimin iki odasını da müzeye çevirdim. Şimdi ise mutfakta yaşıyorum. Oturma odası yatak odası, mutfak her şey o odada. Gençler lütfen geçmişine baksın, anneleri babaları onları ne zorluklarla yetiştirmiş bilmeliler. Geçmişini bilmeyen tarihini bilemez ve sahip çıkamaz. Son 5 yıldır Belçika, Hollanda, Almanya, Finlandiya gibi birçok ülkeden yabancı turisti burada misafir ettik. Bunlar için bana trilyonlar verseler benim için paranın bir değeri yok. Buradan bir şey kaybolsa çocuğu elinden alınmış anne gibi olurum. Ben bunların bir tanesine kıyamam."

Ziyaretçilerden Hasan Meneşe ise kültür evine hayran kaldığını ifade etti.

Birçok müzede olmayan eserlerin burada bulunduğunu belirten Meneşe, bu kültür evine sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.