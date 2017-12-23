Köydeki öğrenciler tiyatro ile buluşturuluyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe Projesi" ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler tiyatro ile buluşturuluyor.

Bölge genelinde gerçekleştirilmesi planlanan ve pilot il seçilen Mardin'den başlatılan projede, köylerde yaşayan ve daha önce tiyatro izlememiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettirilerek interaktif eğlenceler sunuluyor ve hediyeler dağıtılıyor.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 40 gösteri düzenlenmesi planlanan proje ile 15 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Ömerli ilçesindeki Yüksekokul Tiyatro Salonu'nda, İstanbul Şehir Tiyatrolarınca ödüllü "Bulutlar Bize Kalsın" çocuk oyunu sahnelendi. Temizlik konulu oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete, 2013 yılında kurdukları dernekle kadın ve çocuklar üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar çocuk ve kadınlara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini anlatan Mete, şöyle konuştu:

"En büyük eksiğimiz olan sanata yönelme kararı aldık. Bugüne kadar birçok tiyatro oyunu hazırladık. Bunlardan ilki 'Kadın İstese' idi. Oyunumuz İstanbul'daki bütün kültür merkezlerinde birçok kez sahnelendi. Akabinde ülkemizin yaşadığı vahim olayın ardından kaleme aldığım ve yazıp yönettiğim '15 Temmuz Milli İrade Destanı' oyununu sahneledik."

- "Hedeflediğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik"



Çocuklara dokunmaya, birlikte ve yanlarında olmaya karar verdiklerini bildiren Mete, üzerinde 2 yıldır çalıştıkları projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Mete, şöyle devam etti:

"Pilot il olarak da Mardin'i seçtik. Yaklaşık 27 gün ekiplerimiz Mardin'de olacak ve çocuklarla birebir ilgilenecekler, tiyatro oyunu sergileyecekler ve oyun sonunda da kendilerine hediyeler takdim edilecek. Bu projede asıl hedeflediğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik. Her çocuğun kardeş olduğunu bütün çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Yaklaşık 27 gün boyunca Mardin'de 40 kez sahnelenecek oyunu 15 bin çocuk izleyecek."

Mete, kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

- "Çoğu ilk kez tiyatro görecek"

Proje Koordinatörü Fatih Küçük ise projeyle köy okullarında yaşayan bütün öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay boyunca sahnelenecek oyunla 15 bin çocuğa ulaşacaklarını kaydeden Küçük, şu bilgileri aktardı:

"Bugünden geleceğe kardeşlik tohumları ekiyoruz. Bu attığımız tohumlar 10-20 yıl sonra meyvelerini verecek. Tiyatronun böyle bir vasfı var. Çocuklar gördüğü her şeyi unutabiliyor ama izlediği bir tiyatroyu ömür unutamayabiliyor. Köy okullarında okuyan çocuklarımızın çoğu ilk kez tiyatroyu görecekler. Hedefimiz bir ay içine 15 bin çocuğa ulaşmak. Daha sonra da diğer illere gideceğiz."

Oyunu izleyen öğrencilerden Nurullah Oğuz ise ilk defa tiyatroya geldiğini belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Elif Arslan da güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Tiyatroyu çok güzel buldum, çok sevdim." dedi.



