Köylü pazarında yörede yetişmeyen ürünleri satmak yasak

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, üreticilerin sadece bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri tüketiciye sunduğu köylü pazarlarında, muz, portakal, limon gibi bölgede yetişmeyen ürünler bulunmuyor.

Onlarca üreticinin Bursa'nın farklı ilçelerinde üretikleri ürünleri getirdikleri köylü pazarlarında, yazın serbest olan salatalık ve domates gibi mevsim sebzelerinin satışına kış aylarında üretimi bölgede yapılamadığından izin verilmiyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AA muhabirine, ilçede haftanın 4 günü farklı noktalarda köylü pazarları kurulduğunu söyledi.

Kırsal alanlardaki mahallelerde vatandaşların halen üretim yaptığını belirten Bozbey, "Köyler mahalleye dönüşürken elbette buradaki vatandaşların yaşamları birdenbire kentleşmedi. Halen daha kırsal alanda yaşam sürüyorlar. Hem hayvan bakıyorlar hem tarlalarını ekip biçiyorlar." diye konuştu.

- "En önemli şart, kendi ürettiklerinin satışının yapılması"

Vatandaşlara destek olmak amacıyla üretici pazarları kurduklarını anlatan Bozbey, şunları kaydetti:

"Kırsala verdiğimiz değer ve buradakilerin ürettiklerinin karşılığını alabilmesi adına bu pazarları oluşturduk. Üretici pazarlarında satış yapabilmek için birkaç şartımız var. En önemli şartımız, burada kendi ürettiklerinin satışının yapılması. Bu köylü pazarlarında asla muz, portakal, mandalina ve limon gibi buralarda ekilip biçilmeyen, üretilmeyen hiçbir ürünü görmek istemiyoruz. 'Tarlanda, köyünde ne ekiliyorsa onu al ve getir, buralarda pazarla' diyoruz çünkü bunun tüketiciye karşı garantisi biziz. Onun için bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz ve bu konuda da tavizimiz yok."

Bozbey, üretici pazarlarından belediye olarak herhangi bir ücret almadıklarına dikkati çekerek, "Bu, bizim kırsal alandaki hemşehrilerimize katkımızdır. Onların gelir elde edip aile bütçesine katkı sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Talep olan mahallelerde üretici pazarları kurmaya devam edeceklerini aktaran Bozbey, şöyle devam etti:

"Üretici pazarlarından vatandaşların da üreticinin de son derece memnun olduğunu görüyoruz. Bu pazarlarla kırsalla kent arasındaki uçurumu en azından gelir anlamında azaltmış oluyoruz. Kırsalda yaşayanların gelirlerinin artmasına, güzel bir yaşam sürmelerine olanak sağlamış oluyoruz. Kırsaldan kente göçün önüne geçmenin yolu, oralarda maddi anlamda gelir getirecek sürdürülebilir bir tarım anlayışı ortaya koymaktan geçiyor."

- "Doğal ne getirirsek rağbet oluyor"

Bursa Üretici Köylüler Kooperatifi Birliği Başkanı Reşat Akyel de Bursa'nın dört bir yanındaki kırsal mahallelerden üreticilerin pazarda yetiştirdiklerini sattığını vurguladı.

Kentteki ilk üretici pazarının 2001'de 6 kişiyle kurulduğunu aktaran Akyel, "Şimdi daha fazla üretici, yetiştirdiği ürünlerini satıyor. Talep çok ve üretici memnun." ifadesini kullandı.

Keles ilçesinin kırsal Uzunöz Mahallesi'nde yetiştirdiği ürünleri Nilüfer'e getirip köylü pazarında satan Ali Sevinç, "Kendi meyvelerimi, ürünlerimi satıyorum. Mevsimine göre kestane, ceviz, mantar, yazın kiraz, erik, çilek satıyoruz. Temiz ürün sattığımız sürece tüketici geliyor. Pazardan çok memnunuz." diye konuştu.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan kırsal Bağlı Mahallesi'nden gelen pazarcı Şefika Çelik de "Köyden fasulye, nohut, ceviz getiriyoruz. Yaptığım ekmekleri, salça ve sosları da satıyorum. Doğal ne getirirsek rağbet oluyor." dedi.



