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Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti

Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde oturan vatandaşlar, askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde oturan vatandaşlar, askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayraktepe sakinleri, bayram dolayısıyla yakındaki Sağırsu köyünde 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından katledilen 11 kişinin mezarını ziyaret etti.

Daha sonra Sağırsu Karakoluna geçen köylüler, burada askerlerle bayramlaştı. Askerler, köylülere kolonya ve lokum ikram etti.

Muhtar Abdurrezak Özbey, köy sakinleri olarak bayramda ailelerinden uzakta olan vatan savunucuları unutmayıp ziyaret ettiklerini söyledi.

Köylerini koruyan askerlerin kendileri için görev yaptığını vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Kendilerini yalnız hissetmemeleri için onların bayramlarını kutladık. Askerlerimiz çok mutlu oldu, onların mutluluğu bizi de çok mutlu etti. Biz de askerlerimizi bağrımıza bastık, öz evlatlarımızdan ayırt etmedik. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanların Allah belasını versin. 23 yıl önce PKK 11 canımızı burada katletti, halen canlarımız yanıyor."

Ahmet Şehitoğlu ise ziyaret ettikleri askerleri kardeşleri gibi gördüklerini söyledi.

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