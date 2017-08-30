Köyü su altında kalınca balıkçı oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Yamula Barajı'nın inşası sonucu sular altında kalan Çevril köyü sakinlerinden İbrahim Devim, çocukluğunda koşup oynadığı yerlerde şimdi balık avlıyor.

Kayseri'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Çevril köyü, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı.

Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanında yaşamlarını sürdürüyor.

Baraj gelmeden önce soğan, patates, domates, üzüm ve patlıcan gibi ürünler ekerek geçimlerini sağlayan köylülerden büyüdükleri toprakları terk etmeyen 56 yaşındaki İbrahim Devim, artık barajdan tuttuğu balıklarla geçimini sağlıyor.

50 yaşından sonra balıkçılıkla tanışan Devim, sabahın ilk ışıklarıyla baraj kenarına giderek güne "merhaba" diyor.

Baraj kenarındaki barakasında demlediği çayını keyifle yudumlayan Devim, "Hilal" adını verdiği teknesiyle baraja açılıp "Vira bismillah" diyerek ağını sulara atıyor.

Ağına düşen balıkları toplamak için ertesi gün erken saatlerde teknesiyle yeniden baraja açılan Devim, yakaladığı levrek, yayın ve alabalıkları Yamula Su Ürünleri Kooperatifine satarak geçimini sağlıyor.

- "Teknenin üzerinde günümüzü geçiriyoruz"

İbrahim Devim, her sabah ayrı bir heyecanla teknesine binerek baraja açıldığını belirterek, şunları anlattı:

"Sabah barınağımıza gelip çayımızı içeriz. Daha sonra teknemizin bakımını yaparız. Suya çıkıp avladığımız balığımızı Kayseri'de kooperatifimiz var oraya götürürüz. Geri gelip yemeğimizi yedikten sonra tekrar ağımızı atarız. Günümüz bu şekilde geçer. Burada kahvehaneye gitme kültürü yok, kötü alışkanlık yok. Teknenin üzerinde günümüzü geçiriyoruz. Eskiden çiftçilik yaptığımız, üretim yaptığımız yerlerde şimdi balık avlıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerin sol tarafı mezarlığımız, önümüzdeki büyük yer camimiz, suyun altında kalan okulumuz, eski doğup büyüdüğümüz köyümüz. Burada 308 hane vardı. Baraj gelince köyümüz yukarıya taşındı."

- "İnsanlar çocukken oynadığı yerleri arıyor"



Geçmişe özlem duyduğunu dile getiren Devim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar eskiden soğan, patates ekerdi, bağlarımız vardı, suyun altında kaldı. Geçimimiz bağla bahçeyleydi ama şimdi onlar kalmadı. Baraj yapılmasıyla eski köyümüz suyun altında kaldı. İnsanlar çocukken oynadığı yerleri arıyor. Okul, cami, mezarlık suyun altında kaldı. İnsan geçmişini özlüyor. Çocukluk döneminde oynadığımız yerler şimdi sular altında. Çocukken oynadığın yerlerin üzerinde şimdi balık avlıyorsun."

Balıkçılıktan iyi para kazandığını aktaran Devim, "Balık iyi çıktığı zaman kooperatife götürüyoruz. Az çıktığı zaman da burada dostlarımla beraber yeriz. Çıktığı sürece balığımız güzel para ediyor, değerinde satılıyor. Kooperatifimiz müşteriyi buluyor. Kooperatif bizim adımıza gerekeni yapıyor." dedi.