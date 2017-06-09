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Koyun hırsızları güvenlik kamerasında

- Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinden 3 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sayesinde yakalandı

Koyun hırsızları güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinden 3 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesindeki küçükbaş hayvanlardan 3'nün çalındığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliler B.K. (23) ve E.Ö'yü (31), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan B.K'nın 5, E.Ö'nün ise çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin girdikleri iş yerinin bahçesinden küçükbaş hayvanları götürmeleri yer alıyor.

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