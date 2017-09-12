Koyun hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 3 kişinin ağıldan koyun hırsızlığı yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki ağılından 5 koyunun çalındığını fark eden Ahmet Özden, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme sonucunda zanlıların kimliklerini tespit etti.

Zanlılardan F.Ö'yü yakalayan polis, M.Ç. ve A.B'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, 3 zanlı ağılın bulunduğu yere doğru yürüyor. Bir süre çevrede gezinen 3 zanlıdan 2'si ağıldan çıkarttıkları 5 koyunu taşla ve elleriyle yönlendirerek kaçırıyor.