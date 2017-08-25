Koyunlar mor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde çobanlar, bu yıl 844'üncüsü düzenlenecek "Sudan Koyun Geçirme Yarışması"na katılacak koyunlarını süsleme işlemleri tamamlayarak yarışma gününü beklemeye başladı.

Yarışma için "elci" adını verdikleri koyunları bir yıl boyunca özenle eğiten çobanlar, yarışmaya sayılı günler kala sık sık antrenman yapıyor.

Yöreye has kepeneklerini giyen çobanlar, yarışma öncesinde koyunlarıyla yakından ilgileniyor. Geleneğe uygun olarak yarışmadan 3 gün önce kırkılan koyunları her çoban kendi zevkine göre mora boyayıp süslüyor. Çobanlar, pazar günü yapılacak yarışmayı kazanmak için koyunlarıyla yakından ilgileniyor.

- Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenecek

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 asırdır sürdürülen geleneğin organizasyonun hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Yarışların yapılacağı Büyük Menderes Nehri'nde koyunların geçeceği bölgenin temizlendiğini ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını belirten Akcan izleyicilerin güzel bir gün geçirmesi için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Akcan, geleneğin unutulmaması için çaba gösterdiklerini, tüm hazırlıkları en ince detayına kadar gözden geçirdiklerini dile getirdi.

Bu yıl daha büyük bir katılım beklediklerini ifade eden Akcan, şöyle konuştu:

"Bu yılki etkinliğimiz, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlenecek. Aşağıseyit Mahallesi'nde yapılacak yarışlar için bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz. Yarışmamızı bilmeyen yok gibi. Yarış günü adım atacak yer bulamıyoruz."

- "Çobanlar arası derbi maçı gibi geçiyor"

Yarışmalara 15 yıldır ara vermeden katılan Yukarıseyit Mahallesi çobanlarından Musa Kayış, dedesi ve babasından gördüğü geleneği yaşatmak için elinden geleni yaptığını anlattı.

Koyunu sudan geçirmenin kolay olmadığına işaret eden Kayış, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçtiğin koyununa 1 yıl boyunca gözün gibi bakarsın. Sadece bir gün eziyetini çekersin. Birinci olursan zevkini yaşarsın, olmazsan 'Bu yıl nasip değilmiş' der çekilirsin ama bunun hazırlanması, yünlerinin kesilmesi gibi işlerle gece ve gündüzümüz bir oluyor. Eskiden annelerimizin kilim dokuduğu gibi koyunumuzu desen desen kök boyasıyla boyarız. Genellikle yarışmalar Baklan ve Çal ilçesindeki çobanlar arasında derbi maç gibi geçiyor."