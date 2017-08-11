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Koyunlara "özel banyo" hizmeti

- Van'da koyunlar, özel hazırlanan "mobil koyun banyosu" ile köylerde dezenfekte ediliyor - Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Tutar: - "Hayvan sahipleri daha önce koyun ve keçilerini birçok zahmetle derelerde kirli sularda yıkıyordu. Dolayısıyla hayvanlar parazit kapıyordu. Biz de yeni geliştirdiğimiz bir makine ile hayvanları ilaçlı su ile yıkıyoruz"

Koyunlara

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesince köy ve yaylalara götürülen "mobil koyun banyosu" ile koyunlar dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca sürdürülen çalışma kapsamında sıcaktan bunalan koyun ve keçiler özel tasarlanan banyoda soğuk suyla serinletiliyor, bir taraftan da ilaçla parazit ve kenelerden temizleniyor.

Belediye ekipleri, Gürpınar ilçesindeki 2 bin 450 rakımlı Norduz Yaylası'na götürdükleri mobil banyoda koyunları dezenfekte etti.

- 15 dakikada 100 koyun yıkanabiliyor

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Harun Tutar, kentte 2 milyona yakın küçükbaş hayvan olduğunu söyledi. "Mobil koyun banyosu"nda 15 dakikada yaklaşık 100 hayvanın yıkanabildiğini anlatan Tutar, şöyle konuştu:

"Hayvan sahipleri daha önce koyun ve keçilerini birçok zahmetle derelerde kirli sularda yıkıyordu. Dolayısıyla hayvanlar parazit kapıyordu. Biz de yeni geliştirdiğimiz bir makine ile hayvanları ilaçlı su ile yıkıyoruz. Bu makineleri Van'da 4 bölgeye yayacak şekilde yerleştirip, muhtarlarımıza teslim edeceğiz. İnşallah artık çiftçilerimiz bu güzel hizmetten istediği zaman en iyi şekilde yararlanacak."

Çiftçi İskan Yüksek ise daha önce koyun ve keçilerini dere ve göletlerde zor şartlarda yıkadıklarını anlattı.

Yeni uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Yüksek, "Hayvanlarımızı hastalıklardan korumak için yılda 2 defa yıkıyorduk. Bu işlem çok meşakkatli ve yorucuydu. Belediye ekiplerimiz buraya kadar gelerek koyunlarımızı ilaçlı su ile yıkamamızı sağladı." dedi.

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