Kozan'da yakalanan FETÖ/PDY sanıkları

ADANA(AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Kozan ablası olduğu iddia edilen F.A.L. ve kocası O.L. hakkında 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.



Kozan Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 6 Ağustos 2016’da , FETÖ/PDY örgütünün Kozan ablası olduğu ileri sürülen F.A.L'nin Kozan’ı terkederek Kayseri’ye yerleşeceği bilgisi üzerine taşınmak üzereyken F.A.L. ve kocası O.L.'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısı talimatı ile eşyaların bulunduğu kamyon ile otomobillerinde arama yapıldı. Kamyonda yapılan aramada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kurucusu ve lideri Fetullah Gülen’e ait 18 ayrı kitap bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, sorgusu ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı çift hakkında soruşturmayı tamamlayarak ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, aleyhlerinde 15’er yıl hapis cezası istenilen F.A.L ve kocası O.L.'nin savunmalarına yer verildi.

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olduklarını kabul etmediler. 17-25 Aralık 2013 tarihi öncesi örgütle bağlarının bulunduğunu kabul eden çift, bu tarihten itibaren örgüt ile bağlarının bulunmadığını savundu.

FETÖ/PDY sanığı çift önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.