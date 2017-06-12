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Kozluk şehit öğretmen için yürüyecek

- Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı katletmesini protesto için yürüyüş yapacak

Kozluk şehit öğretmen için yürüyecek

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde vatandaşlar, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı katleden terör örgütü PKK'yı lanetlemek için yürüyüş düzenleyecek.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin belediye başkanının aracına yönelik silahlı saldırısı sırasında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22) için yürüyüş organize etti. 15 Temmuz Şehitler Parkı önünden saat 17.00'de başlayacak yürüyüşe Türk bayraklarıyla katılacak vatandaşlar, şehit öğretmenin 7 ay önce atandığı ilk ve son görev yeri olan Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine gelecek.

Okul bahçesinde yapılacak basın açıklamasının ardından Yalçın'ın, kendi imkanlarıyla kurduğu müzik odasına karanfil bırakılacak.

Türk Kızılayı da 200 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyüşe destek verecek.

Kozluk Çok Programlı Lisesinde geçen yılın ekim ayından bu yana görev yapan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran Cuma günü öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra iki öğretmen arkadaşı ile evine döndüğü sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde çabalara rağmen şehit düşmüştü.

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