Kozluklular Şenay öğretmene ağlıyor

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit düştüğü hain saldırıdan yara almadan kurtulan Muhammed Işık ile teröristlerce aracına yönelik saldırı gerçekleştirilen Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, bölücü terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Terör örgütü PKK mensuplarınca Veysi Işık'ın aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Muhammed Işık, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için büyük üzüntü duyuyor.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün 11.30 sıralarında kullandığı otomobil ile evden çıktıktan sonra araca kurşun isabet etmeye başladığını söyledi.

Otomobile 14-15 kurşun isabet etmesine rağmen saldırıdan yara almadan kurtulduğuna işaret eden Işık, "Çok şükür yara almadım ama Şenay hocamızın şehit olmasından dolayı üzgünüz. Kendimden çok şehit Şenay öğretmenimiz için üzgünüz. O, kurban oldu." dedi.

PKK'lıların saldırısında asıl hedefinin uzun süredir tehdit alan amcası Belediye Başkanı Veysi Işık'ın olduğunu belirten Işık, "Şans eseri onun araçta bulunmadığı zamana denk geldi. Kendisi korumalara daha önce birlikte gittiği için araçta yoktu. Temel hedefleri huzuru bozmaktır. Kozluk'ta gerçekleştirilmeye çalışılan yerel hizmetin önünü kesmeye çalışıyorlar. Belediyede başarıyla giden bir sürecin sonucunda bu saldırının gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Saldırının ardından tüm ilçe halkı yanımızda olduğunu iletti." diye konuştu.

-"Acımız çok büyük"

Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık da kendisini hedef alan saldırıda bir öğretmen ve askerin şehit edilmesinden çok büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Toplumun her kesiminden destek mesajları aldığını belirten Işık, şöyle devam etti:

"Bölge haklının huzurunu kaçıran bir terör örgütü var. İnşallah sonları gelir. İlçemiz çok huzurlu bir ilçeydi ama maalesef son aylarda ilçemizi hedef aldılar. Allah, bu tür terör saldırılarını yapmak isteyen teröristlere fırsat vermesin. Bölgemize, ülkemize huzur gelmesini diliyorum. Acımız çok büyük. Şehit olan öğretmen kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı törenle memleketine uğurladık. Allah ailesine sabır versin."

Işık, daha önce terör örgütü PKK'dan tehditler aldığını belirterek, "Bu saldırı ilk defa oluyor. Daima halkın içinde olan biriyim, seçimle geldik insanlarımıza faydalı olmaya çalıştık. Huzurumuzu bozmaya çalışanlar var. Allah onlara fırsat vermesin." diye konuştu.

Kozluk'ta 2 terör örgütü mensubu, gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki bir başka araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit düşmüş, bir kişi hafif yaralanmıştı.

Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılmış, "dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirmişti. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralanmış, yaralı askerlerden Soner Fazlıoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.