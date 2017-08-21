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Kozmik Oda "kumpas" davası

- "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline, FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis olan 121 kişi hakkında açılan davada, sanıklar savunma yaptı - Sanık Ölçer: - "İhbarın yapıldığı yere gittiğimizde kısa bir süre sonra ikinci araç geldi. Serdar Mercan ikinci aracın bu olduğunu söyleyince şok baskın yaptık. Şahıslar (TSK mensupları) araçtan inmek istemedi, şoför tarafındakine müdahale ettik. Üst aramalarını yaparken şahıslardan biri asker olduğunu söyledi" - "Bunun üzerine Yaşar müdür kelepçelerini çözmemizi istedi. Asker kimliklerini gösterdiler. Şahısları araçlardan uzaklaştırarak bulunduğumuz yerdeki market ile araçların arasındaki boşlukta muhafaza ettik. Yaşar müdür, arama kararı için savcıyla görüşeceklerini ifade etti"

Kozmik Oda


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYKozmik OdaKumpasParalel Devlet Yapılanması
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