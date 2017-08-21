ANKARA (AA) - "Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis olan 121 kişi hakkında açılan davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmalarını alan mahkeme, duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacak olması" ve "sanıkların tamamının savunma yapmaması" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Başka FETÖ soruşturmaları kapsamından aynı suçlamayla haklarında işlem yapılan bazı sanıkların dosyalarının birleştirilmesi yönündeki taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, bu kapsamda yargılamaların yapıldığı diğer mahkemelere müzakere yazılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen sanıkların yazışma içerikleri ile internet trafiğine ilişkin bilginin ilgili kurumdan istenilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



- İddianeme



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün, 3 Mart 2009'da "Kozmik Oda" soruşturmasının şüphelileri olan, Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığında görev yapan müştekiler Murat Ulutürk, İbrahim Göze, Sayım Arslan, Osman Darıcı, Muzaffer Ata ve Erkan Yılmaz Büyükköprü hakkında Ergenekon terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla mahkemeden dinleme ve teknik takip talebinde bulunduğu bildirilen iddianamede, mahkemeye gönderilen talep yazısının, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer tarafından imzalandığı ifade ediliyor.



Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin ise Genelkurmay Başkanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanının makam odasının arka tarafındaki dinlenme odasının kasasında mühürlü bulunan ve içinde askeri sırların yer aldığı dijital materyalleri "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten Savcı Mustafa Bilgili'ye teslim ettiği aktarılan iddianamede, Köse'nin ayrıca 18 Eylül 2013'te mühürlenmiş 16 no'lu odada (kozmik oda) arama yapılmasını sağlayarak içinde askeri sırların yer aldığı 2010'a ait imajı yine Bilgili'ye teslim ettiği belirtiliyor.



İddianamede, Bilgili'nin de bunları TÜBİTAK'ta görev yapan FETÖ üyeleri sanıklar Burak Akoğuz ve Ebubekir Yalçınkaya'ya vererek bilirkişi incelemesi yaptırdığı, Köse'nin böylece devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin askeri casusluk amacıyla kullanılmasını sağladığı kaydediliyor.

