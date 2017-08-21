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Kozmik Oda 'kumpas' davasında ara karar

"Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis olan 121 kişi hakkında açılan davada, ara karar açıklandı.

Kozmik Oda 'kumpas' davasında ara karar

ANKARA (AA) - "Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis olan 121 kişi hakkında açılan davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmalarını alan mahkeme, duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacak olması" ve "sanıkların tamamının savunma yapmaması" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Başka FETÖ soruşturmaları kapsamından aynı suçlamayla haklarında işlem yapılan bazı sanıkların dosyalarının birleştirilmesi yönündeki taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, bu kapsamda yargılamaların yapıldığı diğer mahkemelere müzakere yazılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen sanıkların yazışma içerikleri ile internet trafiğine ilişkin bilginin ilgili kurumdan istenilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Muhabir: Tanju Özkaya, Aylin Sırıklı

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Fetullahçı Terör ÖrgütüKozmik OdaParalel Devlet YapılanmasıTürkiye
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