KPSS sanıklarında ByLock tespiti

ANKARA (AA) - 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından açılan dördüncü davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi ÖSYM ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, önceki ara kararlar gereği sanıklar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenen detaylı ByLock listesinin mahkemeye geldiğini açıkladı.

Sanıklardan 56'sının ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği açıklanan duruşmada, ByLock kullanımı iddiasına yönelik sanıklara söz hakkı verildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ve avukatları, tahliye taleplerini yineledi.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından açıklanan ara kararda, uzun tutukluluk süresi ve bazı sanıkların sağlık sorunları göz önüne alınarak, tutuklu 51 sanıktan 11’inin tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından tutuklu sanık sayısı 40’a inerken, duruşma 16 Ağustos’a ertelendi.

- İddianame

10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS sorularının sınavdan önce ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğuna, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıklarının belirlendiği kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verildiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

- Tekrar sınavıyla devlet milyonlarca lira zarara uğratıldı



İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

