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KPSS sorularının sızdırılmasına beşinci dava yarın başlıyor

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 şüpheli hakkında açılan beşinci davanın ilk duruşması, yarın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

KPSS sorularının sızdırılmasına beşinci dava yarın başlıyor

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından yürütülen KPSS soruşturmalarına ilişkin, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen beşinci iddianame ile 91 sanık daha hakim karşısına çıkacak.

KPSS şüphelileri 'yanlış soruda' birleşti

Aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak.

Haklarında dava açılan 91 şüpheliye ilişkin iddianamede, zanlılardan 34'ünün ByLock kullanıcısı oldukları, 21'inin FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu, 51'inin de Bank Asya'yı kurtarma faaliyetinin yapıldığı tarihlerde banka hesaplarında para hareketliliği olduğu tespitleri yer aldı. Şüphelilerden 49'u bu dosyadan, 11'i ise başka dosyadan tutuklu bulunuyor.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianamelere atıf yapılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, soruları elde edenlerin, "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının "mağdur kurumlar" olarak yer aldığı iddianamede, sınavın ardından "P10" puan türünde tercih yapan 488 kadın şüphelinin eşlerinin subay olduğu, bu subaylardan 111'inin darbe girişimi sonrası tutuklandığı, eşleri KPSS şüphelisi 174 subaya da adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, 2010 KPSS'nin "P10" ve "P3" puan türünde yaklaşık 13 bin şüpheliyle ilgili inceleme yapıldığı, kamu davası açılmayan diğer şüphelilerle ilgili FETÖ üyesi olup olmadıkları, soruları alıp almadıklarına dair tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Diğer davalar

KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.

İddianamede, sınavdan önce soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı bildirilmişti.

KPSS kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen altıncı iddianamede ise 3 sanık yer alıyor.

Yedinci iddianame mahkemeye gönderildi

Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 şüpheli hakkında hazırlanan son iddianame, tamamlanarak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yedinci iddianamenin kabul edilmesi halinde dava sayısı 7'ye, davalar kapsamında yargılanan sanıkların sayısı da 583'e yükselecek.

Muhabir: İsmet Karakaş

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