KPSS sorularının sızdırılmasındaki üçüncü dava

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, soruları ele geçirmekle suçlanan ÖSYM'nin Soru Hazırlama Birimi'nde görevli 3 kişinin yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu olan sanıklar İbrahim Kan, İbrahim Usta ve Şule Ülker ile avukatı ve davaya müdahil ÖSYM ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşma öncesi geçen celse talep edilen, davanın KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 230 kişi hakkındaki dava ile birleştirilme ve sanıkların SEGBİS üzerinden duruşmaya katılma talepleri karara bağlandı.

Mahkeme, birleştirme talep edilen dava dosyası ile sanıkların arasında herhangi bir bağ bulunmadığı için birleştirme kararının ve zorunluluk olmadığı gerekçesiyle SEGBİS ile katılma talebinin reddine karar verdi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanıkların üzerilerine atılı "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Çelik, sanıkların üzerilerine atılı suçun vasfı ve niteliğinin göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Müdahil ÖSYM ile Maliye Bakanlığının avukatları, mütalaaya katılarak sanıkların cezalandırılmaları talebinde bulundu.

ÖSYM'de bir yıl 10 ay çalıştığını belirten sanık Şule Ülker, "ÖSYM'de en düşük derecede memurdum. Sistemde benim gördüğüm her şeyi, herkes görebiliyordu. Tutuklandığımda çocuğum, sütten yeni kesilmişti. Kaçma şüphem yok, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklar İbrahim Usta ve İbrahim Kan da mütalaa için ek süre talep ederek, tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıklardan Şule Ülker'in tutuklu geçirdiği süre ile ailevi durumunun da göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Sanıkların, FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock programını kullanıp kullanmadığına ve Bank Asya'da hesaplarının olup olmadığının araştırılmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.