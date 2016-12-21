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KPSS tercihlerinde "güvenlik soruşturması" şartı

- KPSS sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına ikinci yerleştirmeler için hazırlanan tercih kılavuzuna, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" koşulu eklendi

KPSS tercihlerinde

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına ikinci yerleştirme için yayınlanan tercih kılavuzuna, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" koşulu eklendi.

KPSS-2016/2 tercih kılavuzuna göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar yapabilecek.

KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda, başvurma genel şartlarına, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü de eklendi.

Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklenmişti.

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