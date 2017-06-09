"KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığın davası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan sanığın, FETÖ bünyesindeki yurtta çalışarak yöneticilerine bilgi verdiği ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Üzeyir Kazan'ın avukatı Betül Fırat hazır bulundu. Kazan ile Çorum L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasında, Kazan'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanması ve Bank Asyada hesap hareketliliğin bulunması dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kazan, savunmasında, bir yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu ifade etti.

Eşinin çalışmadığını ve gelirinin bulunmadığını belirten Kazan, "İkimizin de ailesi farklı illerde olduğu için benim durumumun da belirsizliğinden dolayı evi de taşıyamamaktayız. Kendisi ziynet eşyalarını bozdurarak ziyaretime gelmektedir. Bu durum benden çok eşimi yıpratmıştır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Üzeyir Kazan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Üzeyir Kazan'ın örgüte ait Özel Fecir Yüksek Öğretim Kız/Erkek Öğrenci Yurdunda "kat abisi" görevinde bulunduğu belirtiliyor.

Tanıklardan alınan beyan doğrultusunda Kazan'ın çalıştığı yurtta örgüt lideri Fetullah Gülen ile ilgili bilgiler verilen sohbetler yaptığı, bağış kutusu adı altında yardım topladığı, öğrencileri Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine abone yapmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Bank Asyaya talimat üzerine para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen Kazan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.