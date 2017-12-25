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Kral Selman ve Macron telefonda görüştü

- Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile terörle mücadele ve Yemen'deki gelişmeleri ele aldı

Kral Selman ve Macron telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terörle mücadele ve Yemen'deki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Husilerin Riyad'a yönelik balistik füze saldırılarını kınayarak güvenlik tehditlerine karşı Suudi Arabistan'ın yanında yer aldıklarını belirtti.

İran'ın, bölgenin istikrarını etkileyecek faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışılması gerektiğine işaret eden Macron, Afrika sahil kesimindeki ülkelerdeki terörle mücadeleye verdiği destekten dolayı Kral Selman'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan, Afrika sahil bölgesindeki Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Gücü operasyonlarını hızlandırmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki La Celle Saint-Cloud Şatosu'nda 13 Aralık'ta yapılan G5 Sahel Zirvesi'nde 100 milyon dolar katkı sağlayacağını açıklamıştı.

Husiler, 19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı MacronKral SelmanSuudi Arabistan
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