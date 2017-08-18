Kral Selman, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile görüştü

TANCA (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tatilini geçirdiği Fas'ın Tanca kentindeki ikametgahında Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Kralı'na yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Yemen’deki son gelişmeler ele alındı.

Tatilini geçirmek için 24 Temmuz'dan bu yana Fas’ta bulunan Kral Selman, Fas Kralı 6. Muhammed ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile de geçen haftalarda farklı tarihlerde bir araya gelmişti.