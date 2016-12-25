Kraliçe 2. Elizabeth ayine katılamadı

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ağır soğuk algınlığı sebebiyle kilisedeki Noel ayinine katılamadı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in devam eden ve ağır seyreden soğuk algınlığı nedeniyle kilisedeki Noel günü etkinliğine katılamadığı belirtildi.
Norfolk'taki Sandringham malikanesindeki kilisede yapılan Noel ayinine, Prens Philip, Prens Charles ve Prens Harry'nin katıldığı belirtildi.
Kraliçe 2. Elizabeth, Noel gününe ilişkin mesajında, "Sıklıkla olağanüstü işler yapan sıradan insanlarla görüşmelerimden güç alıyorum. Gönüllüler, farklı kariyerden insanlar, toplum çalışanları, iyi komşular, ünlü olmayan kahramanlar." ifadelerini kullandı.