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Kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 şüpheli Alanya'da yakalandı

- Alanya'da tatil yapan zanlıların, yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları belirtildi

Kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 şüpheli Alanya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak bazı hesaplardan para çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin hesabından izinsiz para çekildiği ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, şüphelilerin Saray Mahallesi'ndeki otelde konakladıklarını tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda B.A. (32), A.K. (35) ve C.Ş. (25) gözaltına alındı.

Zanlıların odalarında yapılan aramada sahte sürücü belgesi, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Bilgisayarda yapılan incelemede çok sayıda ildeki yaklaşık 110 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ele geçirildi.

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille üç ay önce geldikleri Alanya'da tatil yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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