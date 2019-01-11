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Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

- BDDK açıklamasından: - "Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır" - "Değişiklikle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandı"

Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarih ve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Ürün veya Hizmet Grubu Mevcut Durum Genel taksit sınırı 12 ay Elektronik eşya alımları
(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay Bilgisayar alımları 6 ay Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay Taşımacılık ile ilgili harcamalar 6 ay Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları 9 ay Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Vergi ödemeleri 9 ay Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar 9 ay Sağlık ürünü alımları 9 ay Elektrikli eşya
(Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) 12 ay Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay Kuyumla ilgili harcamalar 0 Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0 Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0 Yurt dışında yapılan harcamalar 0 Yemek alımı 0 Gıda alımı 0 Alkollü içecek alımı 0 Akaryakıt alımı 0 Kozmetik alımı 0 Ofis malzemesi alımı 0 Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0 Kurumsal kredi kartları
(Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil) 9 ay



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Anahtar Kelimeler:
BDDKTaksit Sınırı
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