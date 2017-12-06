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Kremlin ABD'nin Kudüs adımından endişeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde "durumun daha karmaşık" hale gelmesinden duyulan endişeyi dile getirdi.

Kremlin ABD'nin Kudüs adımından endişeli

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla ilgili olarak “Böyle bir adımın atılması halinde durumun daha da karmaşık hale gelmesinden endişe duyuyoruz.” dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dün Kudüs'ün statüsüyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini hatırlattı.

Kudüs'ün statüsüyle ilgili son gelişmeleri “karmaşık” olarak niteleyen Peskov, “Böyle bir adımın atılması halinde durumun daha da karmaşık hale gelmesinden endişe ediyoruz.” dedi.

Peskov, henüz resmi olarak duyurusu yapılmamış bir karar üzerine fazla yorum yapmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya'nın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı, Doğu Kudüs'ün ise gelecekte bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığı belirtilmişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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DünyaKremlinPeskov
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