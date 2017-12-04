Kremlin'den 'Flynn' açıklaması

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’ye yönelik attığı adımları etkilemediğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık verilmemesi için Flynn’in Kislyak aracılığıyla Putin'den ricada bulunduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

ABD’nin Rus diplomatlara yönelik attığı adımlara karşılık vermeme kararının Putin tarafından alındığını vurgulayan Peskov, "Bu kendisinin kararıydı. Bu kararı herhangi bir yerden gelen tavsiye veya taleplerle ilişkilendirmek doğru değil." dedi.

Putin’in büyükelçilerden aldığı bilgilerin de kimseyi ilgilendirmediğini savunan Peskov, "Putin kararlarını sadece kendisi alır ve bu kararları alırken tek göz önünde bulundurduğu konu Rusya’nın ulusal çıkarlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Flynn’in Kislyak’tan talepte bulunabilecek bir konumda bulunmadığını ve iddia edilen taleplerin Putin’e ulaşma ihtimalinin de bulunmadığını sözlerine ekledi.

Flynn’in, Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul ettiği bildirilmişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay