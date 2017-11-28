Kremlin'den 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde öncelikli amacın katılımcıların listesinin hazırlanması olduğunu belirterek, "Kongrenin tarihi henüz netleşmedi ve yıl bitmeden yapılacak diye bir kaide yok." dedi.

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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin bir takvimin henüz belirlenmediğini söyledi.

Kongrenin bu yıl bitmeden veya hemen gelecek sene başında yapılmasının şart olmadığını dile getiren Peskov, "Öncelikli amacımız ve kongreye ilişkin en zorlu kısım, kongre katılımcılarının listesinin hazırlanmasıdır." diye konuştu.

Peskov, Suriye'de siyasi çözüme yönelik Cenevre görüşmelerine de büyük önem verdiklerine işaret ederek "Varılacak anlaşmaların uygulanabilirliliğinin sağlanması açısından Cenevre süreci kilit role sahip. Dolayısıyla bu görüşmelerin tamamıyla kapsayıcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rus medyasında dün yer alan bazı haberlerde, gelecek ay Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayında yapılmasına karar verildiği öne sürülmüştü.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen hafta yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında düzenlenmesi öngörülen Ulusal Diyalog Kongresi'ne destek verilmişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay