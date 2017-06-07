Kreş öğretmeninin öğrencisini darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da öğrencisi 2,5 yaşındaki kız çocuğunu darbettiği iddia edilen özel kreşte görevli öğretmenin 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edilirken, güvenlik kamera görüntülerine göre hazırlanan bilirkişi raporunda, küçük kıza kreşte şiddet uygulandığı belirtildi.

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuksuz sanık kreş öğretmeni 20 yaşındaki M.İ. gelmezken, dövüldüğü iddia edilen küçük kızın avukat annesi Nazan Akça Subaşı ile hesap uzmanı babası İbrahim Subaşı ve tarafların avukatları katıldı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme hakimi, kreşteki görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan fotoğraflı bilirkişi raporunun mahkemeye geldiğini söyledi.

Fotoğraflarla desteklenen raporda, küçük kızın dışarı çıkmak için kapıdaki yeşil tişörtlü kadının arkasından geçtiği, kadının çocuğun kolu, saçı veya sırtından tutarak odaya doğru ittiğinin görüldüğü belirtildi.

Başka bir görüntüde ise kahverengi renk giysili bir kadının otururken küçük kızın elindeki oyuncağı hızla çektiği ve yanına oturttuğu ifade edilen raporda, küçük kızın üstünün değiştirilmesi sırasında da yeşil giysili kadının kolundan tutarak kalkmasını engellediği, üstü değiştirilirken de sert davrandıkları ve hırpaladıklarına dikkati çekildi.

Baba İbrahim Subaşı, duruşmada verdiği ifadede, kızını kreşten aldığında normal günlere göre sessiz olduğunu belirterek, "Eve gittik. Saat 17.30 civarında altını kirletti. Temizlemek için banyoya götürdüğümde sırtındaki izleri fark ettim. Eşimi aradım, tereddüt etmeden tırnak izi olduğuna kanaat getirdi. Kreşi aradı, ne olduğunu sordu, inkar ettiler. Kızımı hastaneye götürüp rapor aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi olduk." dedi.

Kızının ruh halinin bozulduğunu ifade eden baba Subaşı, "Kızım içine kapandı, ağlamalar oldu, 'Beni öğretmenime götürmeyin' diyor." dedi.

Anne Nazan Akça Subaşı da "Kızım öğretmen sözcüğünü duyduğunda korkmaktadır. Okula gönderemiyoruz. Olayın üzerinden 2 ay geçtikten sonra başka kreşe götürdüğümüzde sınıfları görür görmez ağladı, bana sarıldı. Bırakmak istemedi." diye konuştu.

Müşteki avukatı Çağrı Hançer ise bilirkişi raporundaki görüntülerde yeşil ve kahverengi giysili kreş görevlilerinin de küçük kıza şiddet uyguladığını belirtip, bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulup dava açılmasını istedi.

Hançer ayrıca, küçük kızın kreşe 3 gün gittiğini ancak sadece 3'üncü gün görüntülerinin verildiğini ve bu nedenle diğer 2 günlük görüntülerin de istenmesini isteyerek, "Eğer ilk 2 günde de çocuğa bu şekilde davranışlar sergilenmiş ise suç eziyete dönüşecektir." ifadelerini kullandı..

Mahkeme hakimi, polise yazı yazılarak kreşten 3 günlük görüntü kayıtlarının istenmesi, ayrıca raporda görülen yeşil ve kahverengi giysili kişilerin kimliklerinin ve adreslerinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesini istedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Nazan Akça ve İbrahim Subaşı çifti 25 Ocak’ta kreşten alıp eve getirdikleri kızlarının sırtında tırnak ve darp izleri görünce hastaneye götürüp rapor aldıktan sonra polise şikayetten bulunmuştu. Soruşturma üzerine kreş öğretmeni M.İ. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.