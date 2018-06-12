Kronik hastalara bayramda beslenme uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, "Şeker hastalarının, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri önemlidir. Ramazan boyunca önerilen sahur yemekleri ramazan sonrası gece yemek seklinde sürdürülmemeli. Özelikle her ziyarette ikram kabul edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Balkan yaptığı yazılı açıklamayla, kronik hastalığı olanları ramazan sonrası ve bayramda tükettikleri besin konusunda uyardı.

Ramazan ayı boyunca dini vecibelerini yerine getirerek oruç tutan kişilerin, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girdiğini belirten Balkan, "Özellikle bayramda birdenbire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, şeker hastalığı olan hastalarda şeker yükselmeleri ve dalgalanmalarına sebep olabilmektedir." bilgilerini verdi.





- "Bayram süresince sıvı alımı artırılmalı"





Hastaların bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmesi gerektiğini aktaran Balkan şunları kaydetti:

"Şeker hastalarının ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilmelidir.

Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı artırılmalı, günde yaklaşık 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto, bitki çayları gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Şeker hastalarının, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri önemlidir. Ramazan boyunca önerilen sahur yemekleri ramazan sonrası gece yemek seklinde sürdürülmemeli, gece öğününde meyve, yoğurt gibi besinlerin tüketimi tercih edilmelidir. Özelikle her ziyarette ikram kabul edilmemelidir."





- "İlaçlarınızı kullanmaya devam edin, egzersiz programlarını ihmal etmeyin"







Şeker hastalığı olanların 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenme düzenine geçmeleri gerektiğini ifade eden Balkan, şöyle devam etti:

"Şeker hastalarının basit karbonhidratlardan uzak tıbbi beslenme tedavilerini sürdürmeleri gerekmektedir. Ramazan ayı boyunca yapılamayan egzersiz programlarına tekrar başlanılmalıdır.

Tiroit hastası olanlar sabah kahvaltı öncesi ilaçlarını almayı sürdürmeleri gerekmektedir. Diğer kronik hastalığı olup oruç tutmayı tercih edenlerin eski beslenme ve ilaç alım saatlerine dönmesi uygun olur. Özetle ilaçlarınızı kullanmaya devam edin, egzersiz programlarını ihmal etmeyin diyebiliriz."

