KSYÖ taraf devletler yıllık konferansı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) taraf devletlerin yıllık konferansı başladı.

Örgüt merkezinin bulunduğu Lahey’de bu yıl 22’ncisi düzenlenen konferansta konuşan KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, örgütün 2017 yılı çalışmaları ve gelecekle ilgili planları konusunda bilgi verdi.

KSYÖ'ye taraf olan ülke sayısının 192 olduğunu belirten Üzümcü, üye olmayan diğer devletlere, bir an önce örgüte katılmaları çağrısı yaptı.

Üzümcü, örgütün 20. yılının kutlandığı 2017 yılında Rusya'nın kimyasal silah imha çalışmalarını tamamlamasının büyük başarı olduğunu ifade etti.

Bu yıl da Suriye'de Durum Tespit Misyonunun (FFM) incelemelere devam ettiğini aktaran Üzümcü, ülkedeki kimyasal silah araştırmalarına ilişkin raporu iki hafta önce taraf devletlere sunduklarını bildirdi.

Üzümcü, durumun kaygı verici olduğunu, sıkı takip edilmesi gerektiğini ve kuralları çiğneyenlerin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’yi konferansta temsil eden Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel de Genel Beyanlar Oturumunda Türkiye'nin Ulusal Beyanını sundu.

KSYÖ, 2013 yılında örgüte üye olduktan sonra Suriye'nin deklare ettiği kimyasal silahların tamamını imha etmek üzere ülke dışına taşımıştı.

1 Aralık’a kadar devam edecek konferansta örgütün gelecek döneme ilişkin çalışmaları masaya yatırılacak. Perşembe günü, gelecek yıl göreve başlayacak KSYÖ'nün yeni Genel Direktörü açıklanacak.

